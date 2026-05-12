Alunos de teatro do Conservatório conheceram o ensino superior de Coimbra

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode tem vindo, ao longo dos últimos anos, a promover protocolos e parcerias com universidades e instituições de referência nacional, proporcionando aos seus alunos experiências de contacto direto com o ensino superior e com o meio profissional artístico. Deste modo, e entre os dias 3 e 10 de Maio, um grupo de alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, participaram numa visita de estudo e formação à Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), no âmbito da sua formação artística e pedagógica. Ao longo de uma semana, os estudantes integraram diferentes aulas práticas do curso superior de Teatro da ESEC, contactando diretamente com metodologias de trabalho em áreas como interpretação, expressão corporal, voz e criação cénica.

Segundo nota enviada pelo Conservatório, esta experiência, permitiu aos alunos aprofundar conhecimentos, desenvolver competências artísticas e conhecer de perto o funcionamento do ensino superior artístico. Esta viagem contou com a orientação do director de Curso, o professor Diogo Correia Pinto.

"Esta foi mais uma iniciativa que reafirmou a relevância pedagógica das visitas de estudo e das experiências em contexto real, fundamentais para a formação integral dos alunos, contribuindo não apenas para o crescimento artístico, mas também para o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos jovens participantes", refere.

Durante a estadia, os participantes tiveram ainda oportunidade de assistir a espetáculos do TEUC – Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra e da companhia A Escola da Noite, duas referências importantes do panorama teatral português, enriquecendo assim o seu contacto com diferentes linguagens e práticas cénicas contemporâneas.

Para além da componente artística e académica, a visita constituiu também uma experiência marcante a nível humano e social. Os alunos puderam desfrutar da vivência cultural e académica da cidade de Coimbra, desenvolver a autonomia, reforçar o espírito de grupo e estabelecer novas relações e contactos com estudantes e profissionais da área artística.