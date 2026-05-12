Carla Rosado não aceita que o Porto Santo só seja visto como um aeroporto alternativo à Madeira

"indignada e triste" é como Carla Rosado se sente perante o projecto de resolução do PS que exige a realização de obras no aeroporto do Porto Santo.

"Parece que o Porto Santo só ganha importância porque pode ter uma aeroporto alternativo à Madeira", protesta a deputada do PSD.

Carla Rosado, natural do Porto Santo, não aceita que se defenda a realização de obras, apenas porque interessa à Madeira e a um plano de contingência, mas porque a população da ilha merece.

Por outro lado, lembra a audição aos responsáveis da Vinci, concessionária dos aeroportos que referiu a calendarização das obras no aeroporto do Porto Santo.

"O Porto Santo merece respeito pelo que é e não por ser alternativa à Madeira", conclui.