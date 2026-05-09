Conheça a chave do Totoloto que dá 10 milhões

Muitas vezes, por instinto, colocamos números aleatórios mais ao lado, mais à frente ou atrás, mas muitos têm números fixos que não mudam por nada, não vá dar-se o azar dos números que sempre apostou saírem desta vez.

Terá sido um dos casos de hoje? O sorteio n.º 037/2026 do Totoloto foi extraído este sábado, 9 de Maio e saíram estes números:

5 - 7 - 13 - 21 - 40 e o 'número da sorte' 7.

Em jogo estavam mais de 10 milhões de euros, segundo a previsão da Jogos Santa Casa, num jackpot que se vem acumulando, aos 200 mil euros de cada vez, há várias semanas consecutivas.

Caso tenha sido o felizardo, muitos parabéns.