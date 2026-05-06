CH dá o exemplo dos Açores na redução de impostos

"Nos Açores baixaram os impostos a sério", lembra Hugo Nunes que quer saber a razão para que, na Madeira, não se adopte medidas semelhantes. O deputado do CH diz que os madeirenses "estão fartos de desculpas" e querem sentir a redução dos impostos.

O CH considera que a proposta do PS "fica muito aquém" do que seria necessário, "é uma medida limitada e sem visão global", além de não explicar "quanto custa e quem paga".

Hugo Nunes acusa a maioria de rejeitar "tudo o que vem da oposição" e continuar a engordar os cofres do Governo.