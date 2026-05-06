Governo Regional reforça aposta na UMa com novas contratações e cursos

Em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, sublinhou o papel central da Universidade da Madeira no desenvolvimento da Região, considerando-a “um pilar fundamental no desenvolvimento científico, cultural, social e económico do arquipélago”.

Na sessão solene do Dia da Universidade, realizada esta tarde, a governante destacou o contributo da academia na formação de jovens e na valorização do capital humano, reforçando que a UMa “tem sabido afirmar-se como centro de excelência e oportunidades, formando gerações de profissionais e promovendo investigação de qualidade”.

Elsa Fernandes anunciou a continuidade do contrato-programa celebrado em 2023 entre o Governo Regional, a universidade e o Ministério da Educação, revelando avanços na resolução de um problema antigo relacionado com docentes destacados.

"Este ano, quatro dos 18 destacados serão contratados, um deles já está contratado e os outros três, se ganharem o concurso, também serão integrados”, disse, acrescentando que o processo terá continuidade com seis contratações no próximo ano e oito no seguinte. No plano da qualificação, a tutelar da pasta revelou ainda novas iniciativas conjuntas com a universidade, incluindo a criação de um curso de profissionalização de serviço destinado a professores que apenas possuem licenciatura, permitindo-lhes aceder à carreira e a melhores condições salariais.

A aposta estende-se também às áreas tecnológicas, com o financiamento de novas pós-graduações em ciência de dados, inteligência artificial e cibersegurança, bem como o desenvolvimento de microcredenciais. Segundo Elsa Fernandes, estas formações poderão entrar em funcionamento já no próximo ano lectivo.

Numa altura marcada por “profundas transformações tecnológicas, ambientais, sociais e económicas”, a governante defendeu que o ensino superior assume um papel cada vez mais decisivo, elogiando a capacidade de resposta da Universidade da Madeira “com visão, competência e sentido de missão." A intervenção terminou com uma mensagem dirigida à comunidade académica, em particular aos estudantes, descritos como “a energia, a inteligência e a esperança” da instituição.