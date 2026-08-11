Sobe para 240 o número de mortos na sequência do sismo na Colômbia

O sismo que abalou a Colômbia na segunda-feira provocou a morte de pelo menos 240 pessoas, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades locais.

Nos municípios de Valle del Cauca (sudoeste), segundo dados provisórios da administração regional, há 35 mortos, aos quais se somam 95 em Cali, a sua capital, enquanto em Risaralda (centro) há "cerca de 90 mortos", indicou o secretário do Governo regional, Israel Londoño.

Além disso, 14 pessoas morreram no departamento de Chocó (oeste), epicentro do terramoto, segundo a governadora local, Diana Carolina Córdoba-Nuri, enquanto a administração de Caldas (centro) registou seis mortos.

O balanço oficial anterior dava conta de 181 mortos e mais de 1.300 feridos.

O vizinho México anunciou hoje que preparou um contingente de 255 militares especializados em busca e salvamento, além do envio de toneladas de medicamentos, alimentos e equipamentos para enviar para a Colômbia, que registou na segunda-feira um sismo de magnitude 7,4.

Numa conferência de imprensa ao lado da Presidente do México, Claudia Sheinbaum, o ministro da Defesa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo, detalhou que o exército ativou o chamado "Agrupamento Cali", que "será um agrupamento muito semelhante ao que prestou apoio à Venezuela".

O contingente, explicou o governante, será liderado por um general e composto por 255 militares, entre os quais especialistas em busca e salvamento, equipas cinotécnicas (binómios formados por um tratador e um cão) e pessoal de saúde e médico.

A operação prevê, além disso, o envio de quatro toneladas de medicamentos e 8,4 toneladas de ferramentas e equipamento de resgate, bem como telefones por satélite, rádios, geradores elétricos e tendas.

O ministro da Defesa precisou que o México tem prontos para embarcar 8.798 cabazes básicos e 13.890 cabazes de alimentos, para além da ajuda médica.

O plano da Secretaria da Defesa Nacional prevê o transporte do pessoal e de parte do material em dois aviões Boeing, enquanto o restante da ajuda humanitária será transportado num avião Hercules C-130 e num Spartan da Força Aérea Mexicana.

O destino previsto é o aeroporto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que serve a cidade colombiana de Cali.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, esclareceu, no entanto, que o envio ainda depende de um pedido oficial das autoridades colombianas.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia são as principais cidades que permanecem em alerta vermelho devido à magnitude dos danos, que provocaram o colapso de, pelo menos, 165 edifícios.

O sismo foi sentido na segunda-feira às 07:34 locais (13:34 em Lisboa). O epicentro foi no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, e o hipocentro foi registado a uma profundidade de 103 quilómetros, indicou o Serviço Geológico Colombiano (SGC), tendo causado danos em grande parte da região central e oeste da Colômbia.