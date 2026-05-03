PS acusa Governo Regional de negligenciar prevenção de fogos nas serras do Funchal

O PS-Madeira veio a público, este domingo, acusar o Governo Regional de não estar a fazer a devida aposta na prevenção de incêndios florestais, após uma visita às serras de Santo António onde os socialistas dizem ter encontrado reservatórios de água em mau estado e zonas de mato intenso a proliferar sem controlo.

A líder do PS-M, Célia Pessegueiro, chamou a atenção para o caso do Poço do Lombo, na zona da Estrela, um reservatório com condições para abastecer meios aéreos de combate a incêndios, mas que permanece inutilizável por falta de limpeza. "Já há dois anos, isso foi motivo de crítica, porque o abastecimento para o combate a incêndios no Curral das Freiras foi feito em São Roque, gastando 12 minutos de percurso, quando o helicóptero podia abastecer neste reservatório, gastando metade do tempo", referiu.

Situação semelhante afecta o Poço Novo, também nas serras de Santo António. A dirigente socialista estranhou que o Governo pretenda construir uma nova infraestrutura quando dois reservatórios já existentes, nas imediações, poderiam ser reactivados com simples trabalhos de limpeza. "Não se percebe o porquê de estar a fazer mais um reservatório, quando existem aqui dois nas proximidades que, fazendo a limpeza das árvores à volta, têm todas as condições. Não se entende que, tendo já estes dois reservatórios aqui, não se aposte na sua manutenção para o uso pelo meio aéreo", expressou.

Além dos reservatórios, Célia Pessegueiro alertou para a existência de zonas de mato denso que aumentam o risco de incêndio no Funchal "se não houver uma intervenção a sério nas faixas corta-fogo". "Bastam alguns dias de seca e algum vento para que facilmente a matéria combustível arda", disse, acusando o PSD de não mostrar essa realidade nas visitas que faz ao terreno acompanhado pela comunicação social.

Como solução, a presidente do PS-M propõe que o Executivo estabeleça parcerias com pastores locais para garantir a limpeza e manutenção contínua destes espaços, através do pastoreio dirigido. A medida representaria uma fonte de rendimento adicional para estes profissionais e aproveitaria o conhecimento que têm do terreno. "Estes profissionais que estão aqui todos os dias no terreno, que conhecem bem estas zonas, poderiam ser agentes de protecção civil indicados para fazer este trabalho de prevenção", adiantou Célia Pessegueiro.

A líder socialista sublinhou que este trabalho não pode limitar-se ao período crítico de Verão, devendo ser realizado ao longo de todo o ano, evitando que se gaste de dois em dois anos "uma pequena fortuna" em meios humanos e maquinaria para limpeza de emergência.