João Santos lidera a única lista candidata aos orgãos sociais do Clube Naval do Funchal

O ex-director regional de Juventude e Desporto, João Santos, encabeça a lista única aos orgãos sociais do Clube Naval do Funchal.

"Em conformidade com o aviso convocatório do passado dia 16 e 17 de Abril, deu entrada no dia 4 de Maio, uma única lista candidata aos orgãos sociais do Clube Naval do Funchal, para a gestão do quadriénio 2026-2030", informou esta segunda-feira, em comunicado de imprensa, o clube presidido por António Fontes.

A lista tem como candidatos a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Melvill de Araújo e no Conselho Fiscal, Carlos Lisboa Nunes.

Composta por 19 elementos, para os diversos cargos definidos estatutariamente, o acto eleitoral está agendado para o próximo dia 23 de Maio (sábado) entre as 10 horas e as 18h30, na sede social do clube à Rua da Quinta Calaça nº32 no Funchal.