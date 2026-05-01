Romain Correia fala em “feito incrível”

O capitão do Marítimo, Romain Correia, não escondeu a emoção após a conquista do título da II Liga, sublinhando o carácter colectivo de uma época que classificou como “incrível”.

“Não há palavras… é muita felicidade. Foi um feito incrível aquilo que fizemos. O clube merece, nós jogadores também, porque trabalhámos muito ao longo de toda a época”, afirmou, ainda no relvado, em clima de festa.

O defesa destacou a capacidade de reacção da equipa nos momentos mais exigentes. “Os momentos mais difíceis são quando perdemos. Aí temos de levantar no dia a seguir e trabalhar ainda mais, porque ao fim-de-semana há sempre três pontos para conquistar. Foi esse trabalho de todos que tornou isto possível”, referiu.

Num discurso marcado pelo espírito de grupo, fez questão de valorizar todo o plantel. “Temos bons jogadores, mas acima de tudo temos boas pessoas. Jogassem mais ou menos, todos foram importantes. Este é um grupo que merece este momento”, sublinhou.

A conquista foi também dedicada à família. “Dedico esta vitória à minha mulher e ao meu filho, que estão sempre comigo, em todos os momentos, onde quer que eu esteja. Este prémio é também para eles”, disse.

Com contrato válido, Romain Correia admite o desejo de continuar e competir no principal escalão. “Gostava de jogar na Primeira Liga. Tenho mais um ano de contrato e estou feliz aqui”, afirmou.

O capitão deixa ainda uma mensagem de ambição para o que resta da temporada. “Agora é desfrutar, mas também fechar bem. Queremos ganhar os jogos que faltam, porque entramos sempre para vencer”.