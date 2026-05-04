Construção e Comércio perdem confiança em Abril

Os Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC) realizados mensalmente pela DREM junto de empresas de 4 sectores representativos do tecido empresarial madeirense concluíram que, em Abril de 2026, "o indicador de confiança nos sectores de actividade da Indústria Transformadora e dos Serviços aumentou face ao mês anterior, enquanto na Construção e Obras Públicas e no Comércio houve uma diminuição", informa hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Olhando primeiro aos dois que perderam confiança, a começar na Construção e Obras Públicas, "o indicador de confiança diminuiu em Abril, após ter aumentado em Março. A evolução no último mês reflectiu o contributo negativo de ambas as componentes: das apreciações sobre a carteira de encomendas e das perspectivas de emprego. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses aumentou em Março e Abril, após ter diminuído em Fevereiro", resume a DREM.

Já o indicador de confiança do Comércio "diminuiu três meses consecutivos, após ter aumentado em Janeiro", refere a DREM. "A evolução do indicador em Abril resultou do contributo negativo das apreciações sobre as perspectivas de actividade da empresa e do volume de vendas, tendo o volume de stocks contribuído positivamente. O saldo das perspectivas de evolução futura de preços aumentou em Março e Abril, após ter diminuído em Fevereiro", frisa a DREM.

Pelo lado do aumento da confiança, o indicador para a Indústria Transformadora "aumentou em Abril, após diminuir em Março", sendo que "a evolução do indicador deveu-se ao contributo positivo de todas as componentes: das apreciações relativas aos stocks de produtos, das perspectivas de produção e das opiniões sobre a evolução da procura global. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda diminuiu nos últimos quatro meses, após ter aumentado em Dezembro", aponta.

Por fim, nos Serviços, "o indicador aumentou nos últimos quatro meses, após ter diminuído ao longo do 2.º semestre de 2025" e "a evolução do indicador resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas, das perspectivas relativas à evolução futura da procura e das apreciações sobre a actividade da empresa. O saldo das perspectivas sobre a evolução futura da procura aumentou entre Dezembro e Abril, após ter diminuído em Novembro", conclui.