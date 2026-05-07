Cancro do ovário: o que é e quais os sintomas

É com o intuito de aumentar a consciencialização para a doença que a 8 de Maio se assinala o Dia Mundial do Cancro do Ovário. Este é um cancro ‘silencioso’, com sintomas “inespecíficos e facilmente atribuíveis a outras causas”. Quem o diz é o IPO de Lisboa.

O aumento do volume abdominal, perda de peso, enfartamento, cansaço fácil, alterações do trânsito intestinal, queixas urinárias e hemorragia vaginal são alguns dos sintomas. No entanto, por si só podem significar tantas outras coisas. De acordo com Lúcia Correia, ginecologista oncológica do IPO Lisboa, “aliado à ausência de exames de rastreio, assim se justifica que o diagnóstico precoce seja raro e que cerca de 75% dos casos sejam diagnosticados em estádios avançados, com a doença disseminada fora da pélvis, e consequentemente com elevada taxa de mortalidade”.

Segundo a mesma médica, entre os principais factores de risco estão o aumento da idade, os antecedentes familiares, a ausência de filhos biológicos, A idade precoce da primeira menstruação ou a menopausa tardia, assim como, a endometriose ou o consumo de tabaco. Há ainda mutações genéticas que conferem às suas portadoras um risco acrescido e são responsáveis por cerca de 20% destes cancros.

Segundo o SESARAM, em média, na Madeira, são detectados 20 novos casos de cancro do ovário por ano.

Já de acordo com o Hospital da Luz, perante uma suspeita de cancro do ovário, podem ser pedidos vários exames como: ecografia, tomografia computorizada e outros exames de imagem. Estes exames não permitem por si fazer o diagnóstico, mas contribuem com informação sobre a localização e extensão da doença; análises de sangue, entre que quais o marcador tumoral CA 125, que está aumentado no cancro do ovário, mas também noutras doenças, tanto oncológicas e não oncológicas; o diagnóstico definitivo de um cancro do ovário só é possível através da avaliação anatomo-patológica dos tecidos do órgão. Esta pode ser feita numa amostra de biopsia ou durante uma laparotomia ou laparoscopia exploradoras contribuindo para definir a extensão da intervenção.