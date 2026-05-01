A V Edição do Madeira Tour arrancou esta sexta-feira, 1 de Maio, com os primeiros jogos da primeira e segunda ronda masculina. A prova que atribui um prémio monetário de 2000€ e encaixa-se na Categoria B da Federação Portuguesa de Ténis conta com 46 inscritos nas vertentes masculinas e femininas.

Nos masculinos, o dia fica marcado pela passagem de muitos dos primeiros oito cabeças-de-série. Rodrigo Silva (Rackets Pro EUL) é o principal favorito e com vitórias por 6-3 e 6-4 diante de Rúben Cardoso (Roberto Costa TC) e Tomás Pereira (Ludens CM) por 6-0 e 6-1, e já está nos quartos-de-final. Na metade oposta, o tenista checo do Roberto Costa TC, Alex Zdimal também já está entre os oito melhores e apenas com três jogos de serviço perdidos. João Câmara da AET Almada, terceiro cabeça-de-série, ainda não cedeu qualquer jogo para marcar encontro diante do jovem atleta do Ludens CM, Lucas Nascimento que derrotou Nuno Rodrigues por 6-2 e 7-5 para chegar aos 'quartos'.

Tiago Costa, quarto pré-favorito, defronta o também jovem, João Araújo (Roberto Costa TC). Rodrigo Silva irá defrontar Ricardo Ventura (Roberto Costa TC). Num confronto entre colegas de clube, Afonso Paulino, sexto cabeça-de-série, irá defrontar Alex Zdimal por um lugar nas meias-finais do Madeira Tour V. O início dos quartos-de-final está marcado para as 11.30h na Quinta Magnólia.

A prova feminina irá ter início amanhã, 2 de Maio, com Beatriz Pamplona (CD Nacional), primeira cabeça-de-série, a defrontar Margarida Duque do CE Levada. Na metade oposta, Maria Kovshun do CT Funchal defronta Anita Advani (CD Nacional). O arranque do quadro feminino está marcado para não antes das 13.00h.

Nos pares masculinos, João Câmara e Rodrigo Silva são os principais cabeças-de-série e aguardam o vencedor do encontro entre Mauro Fernandes e Rúben Cardoso, dupla do Roberto Costa TC, e os jovens João Araújo e Tomás Pereira. Depois do seu encontro de singulares, Afonso Paulino e Alex Zdimal juntam-se e são os segundos pré-favoritos e irão defrontar Filipe Taboada e Nuno Rodrigues do Roberto Costa TC.