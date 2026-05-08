"Por favor, fechem a paupérrima Exposição da Flor", apela Raimundo Quintal

O ambientalista e geógrafo Raimundo Quintal, fundador da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, recorreu esta quinta-feira, 7 de Maio, à rede social Facebook para expressar a sua "indignação" para com a "paupérrima Exposição da Flor", integrada na Festa da Flor.

Na publicação, o antigo vereador com o Pelouro do Ambiente, Educação e Ciência da Câmara Municipal do Funchal relata que na Exposição da Flor, patente no Largo da Restauração desde o dia 30 de Abril, encontrou "um amontoado de flores, ramos e folhagens, em adiantado processo de secagem, um semana após a pomposa inauguração".

"Senhores do Governo Regional, peço-vos um enorme favor: fechem de imediato aquela coisa", apela Raimundo Quintal, propondo como alternativa a promoção de "visitas guiadas no Jardim Municipal, no Parque de Santa Catarina e nos jardins da Quinta Vigia, que estão muito bonitos e são dignos representantes da Madeira".

Raimundo Quintal termina indagando sobre o custou ao erário da "triste figura montada no Largo da Restauração".

A Madeira promove a Exposição da Flor, que ficará patente no Largo da Restauração até 24 de Maio, como um local onde "podem ser apreciados e avaliados os mais belos exemplares dos mais variados tipos de flores produzidas em toda a Madeira, desenvolvidos com todo o carinho e dedicação pelos seus cultivadores".

"As flores em exposição são avaliadas nas suas diversas categorias e as melhores são distinguidas por um júri especializado", pode ler-se na programação da Festa da Flor.