FC Porto visita AVS ainda com a meta de igualar recorde de pontos

O campeão FC Porto visita hoje o despromovido AVS (18:00), num jogo de destinos traçados, no qual o maior aliciante está na tentativa dos 'dragões' de igualar o recorde de pontos na I Liga de futebol.

A duas jornadas do final, depois de ter garantido o título na última ronda, a equipa de Francesco Farioli pode perseguir a meta de tentar igualar o recorde de pontos no campeonato, quando tem 85 e a melhor marca está em 91, alcançada pelo clube em 2021/22.

O jogo de hoje é, em teoria, tranquilo para o já campeão, que na última jornada fecha a edição 2025/26 da I Liga em casa, diante do Santa Clara.

Também hoje, em outro encontro sem grande impacto nas decisões finais, apenas com influências em ligeiras descidas ou subidas na classificação, o Alverca (10.º, 38 pontos) recebe o Estoril Praia (nono, 38), em jogo com início às 20:30.

O 'peso' da penúltima jornada está nos jogos de segunda-feira, todos à mesma hora, quando Benfica e Sporting lutam pelo segundo lugar, Famalicão e Gil Vicente correm pelo quinto, que deverá dar acesso às provas europeias, e Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela vivem a dramática fuga final à despromoção.

Programa da 33.ª Jornada:

- Domingo, 10 mai:

AVS - FC Porto, 18:00.

Alverca - Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 11 mai:

Vitória de Guimarães -- Casa Pia, 20:15.

Tondela - Moreirense, 20:15.

Gil Vicente - Arouca, 20:15.

Estrela da Amadora - Famalicão, 20:15.

Rio Ave - Sporting, 20:15.

Santa Clara - Nacional, 20:15.

Benfica - Sporting de Braga, 20:15.