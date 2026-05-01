João Pedro Pais encerra Semana do Mar do Porto Moniz

João Pedro Pais regressa à Região no Verão, desta vez para subir ao palco da Semana do Mar do Porto Moniz, num espectáculo marcado para 26 de Julho, último dia do evento.

O artista, que hoje está na Madeira para actuar no Parque de Santa Catarina (no tributo a Luís Jardim), junta-se, assim, a Carolina Deslandes, Bandidos do Cante, Diogo Piçarra e Plutónio que actuam a 22, 23, 24 e 25 de Julho, respectivamente.

Ao longo da sua carreira, lançou vários álbuns de sucesso e construiu um repertório amplamente reconhecido pelo público, com temas como ‘Ninguém é de Ninguém’, ‘Mentira’, ‘Louco Por Ti’, ‘Dois Corações’, ‘Lembra-te de Mim’ e ‘Nada de Nada’, entre muitos outros, que continuam a marcar gerações e a ser presença habitual nas rádios e concertos em Portugal.

Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 e 26 de Julho. À semelhança do ano passado, a autarquia divulgou os artistas que integram o cartaz desta edição através das redes sociais. Ficam, assim, revelados todos os nomes que irão animar e abrilhantar o evento.