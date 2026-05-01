Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal resgatou nove pessoas em Abril
Marinha Portuguesa coordenou 50 salvamentos no mês passado
O Subcentro e Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou, durante o mês de Abril, sete acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas nove pessoas.
A Marinha Portuguesa, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), coordenou, segundo informa em nota enviada, 50 acções de busca e salvamento, em que foram salvas 43 pessoas, durante o mês passado.
Na área de responsabilidade do MRCC Lisboa, foram registados 25 incidentes, em que foram salvas 20 pessoas.
Na área de responsabilidade do MRCC Ponta Delgada, foram coordenadas 18 acções de busca e salvamento, tendo sido salvas 14 pessoas.
Em 2026, a Marinha já coordenou 168 acções de busca e salvamento, que resultaram no salvamento de 140 pessoas.
"Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações, e são empenhados meios de diversas entidades, nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e de outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (INEM CODU‑MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos", refere a nota.
Destaca, ainda, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas acções de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua actividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais — MRCC Lisboa e MRCC Delgada.
Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos, nacional e internacionalmente, com diversos prémios, e mantêm o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.
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