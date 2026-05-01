Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal resgatou nove pessoas em Abril

O Subcentro e Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou, durante o mês de Abril, sete acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas nove pessoas.

A Marinha Portuguesa, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), coordenou, segundo informa em nota enviada, 50 acções de busca e salvamento, em que foram salvas 43 pessoas, durante o mês passado.

​​Na área de responsabilidade do MRCC Lisboa, foram registados 25 incidentes, em que foram salvas 20 pessoas.



Na área de responsabilidade do MRCC Ponta Delgada, foram coordenadas 18 acções de busca e salvamento, tendo sido salvas 14 pessoas.



Em 2026, a Marinha já coordenou 168 acções de busca e salvamento, que resultaram no salvamento de 140 pessoas.

"Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações, e são empenhados meios de diversas entidades, nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e de outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (INEM CODU‑MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos", refere a nota.



Destaca, ainda, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas acções de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua actividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais — MRCC Lisboa e MRCC Delgada.

​Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos, nacional e internacionalmente, com diversos prémios, e mantêm o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.