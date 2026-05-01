João Pedro Pais convida madeirenses a assistirem ao concerto do Dia do Trabalhador
Portas do Parque de Santa Catarina abrem às 18 horas e concerto inicia-se às 21 horas.
João Pedro Pais já se encontra na Madeira onde, esta noite, será um dos protagonistas do concerto 'Tributo a Luís Jardim', que assinala o Dia do Trabalhador. O espectáculo será pelas 21 horas, mas as portas do Parque de Santa Catarina abrem já pelas 18 horas, havendo espaço de restauração.
A entrada para este concerto é livre, pelo que o cantor convida os madeirenses a estarem presentes. Em declarações à organização, à chegada, o artista recordou a profunda ligação que o uniu ao produtor madeirense, sublinhando que Luís Jardim foi sempre uma presença importante no seu percurso, tendo-lhe produzido quatro álbuns e acompanhado momentos decisivos da sua carreira.
O elenco do concerto conta ainda com Vânia Fernandes, Petra Camacho, Afonso Albuquerque, Duarte Santos, Fernando Almeida, Catarina Melim, Pedro Garcia, António Duailibi, Chloe Broad e o diretor artístico José Pereira (também instrumentalista e vocalista).
"Juntos, protagonizam uma viagem internacional pelas últimas décadas do pop e do rock, cruzando clássicos intemporais de Luther Vandross, Diana Ross, Michael Jackson, Beatles, David Bowie e Tina Turner, com momentos mais intimistas, homenagens à música portuguesa e algumas surpresas", explica a organização.
Em destaque no palco estará ainda Trevor Horn, autor do icónico sucesso 'Video Killed the Radio Star' – o primeiro videoclipe transmitido pela MTV, considerado por vários especialistas musicais “o homem que inventou os anos 80”. Amigo pessoal de Luís Jardim, Trevor Horn faz questão de marcar presença neste concerto que promete casa cheia no Parque de Santa Catarina.