Madeirense Petra Gomes actua na Semana do Mar do Porto Moniz

A última noite da Semana do Mar do Porto Moniz, a 26 de Julho, conta com a actuação da artista madeirense Petra Gomes.

A cantora, que já participou no ‘The Voice Portugal’ e que irá abrir o espectáculo de João Pedro Pais, costuma se apresentar com o concerto ‘Do México a Portugal’, onde convida o a viajar através do mundo das sonoridades américo-latinas partindo desde os ritmos envolventes mexicanos, colombianos, venezuelanos, espanhóis, passando pelo sambinha brasileiro até à alma do fado lusitano. Uma fusão entre a energia tradicional e moderna, em perfeita harmonia, num espectáculo arrojado e inovador.

Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz, evento organizado pela autarquia local, presidida por Olavo Câmara, decorre entre 22 e 26 de Julho. À semelhança do ano passado, a autarquia divulgou os artistas que integram o cartaz desta edição através das redes sociais. Ficam, assim, revelados todos os nomes que irão animar e abrilhantar o evento.