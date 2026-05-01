Pico Castelo voltou a comemorar o 1.º de Maio

O Porto Santo voltou a assinalar o 1.º de Maio com várias iniciativas espalhadas pela ilha. No Pico Castelo, a tradição cumpriu-se com barraquinhas de comes e bebes e animação musical.

O dia também foi aproveitado de forma mais descontraída, com idas à praia e convívios, como churrascos na zona dos Morenos.

Num fim-de-semana alargado, a ilha recebeu muitos visitantes vindos da Madeira, que aproveitaram para descansar ou praticar actividades como padel, ténis, golfe e pesca desportiva. Houve ainda espaço para caminhadas pelas veredas da ilha dourada, passeios em embarcações marítimo-turísticas, mergulho subaquático e um passeio de motards do Porto Santo.

O resultado foi uma ilha com forte movimento turístico, num fim-de-semana que se antecipa muito positivo.