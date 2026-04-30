Associação dos Reformados apela à participação na Manifestação do 1.º de Maio

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira (ARPIRAM), através de comunicado, apela à participação dos trabalhadores na manifestação promovida pela União dos Sindicatos da Madeira, cuja concentração está marcada para as 10 horas, junto à Assembleia da Madeira, neste 1.º de Maio.

Concentração e manifestação no 1.º de Maio no Funchal contra “Pacote Laboral” O MSU – Movimento Sindical Unitário vai assinalar o 1.º de Maio com uma concentração e manifestação no Funchal, sob o lema “Lutar pela vida melhor a que temos direito! Salários, direitos, serviços públicos! – Derrotar o pacote laboral!”.

A ARPIRAM considera que "existem razões mais do que suficientes para sair à rua e afirmar o descontentamento face a políticas que promovem a exploração, o empobrecimento e a desvalorização de quem trabalha e de quem trabalhou uma vida inteira".

"Num momento em que persistem baixos rendimentos, aumento do custo de vida e dificuldades acrescidas para reformados e pensionistas, torna-se fundamental dar expressão pública à exigência de uma política que garanta justiça social, dignidade e melhores condições de vida para todos", aponta.

