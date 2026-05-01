Paula Margarido nas comemorações dos 101 anos do Clube Desportivo 1.º de Maio

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença nas comemorações do 101.º aniversário do Clube Desportivo 1.º de Maio, que se assinalam esta sexta-feira, na freguesia de São Gonçalo, no Funchal.

Na ocasião, a governante dirigiu-se a toda a direcção e colaboradores do clube, destacando que esta é uma instituição "essencial e determinante para que a sociedade possa evoluir". Paula Margarido sublinhou ainda o impacto positivo que o desporto, a amizade e o convívio têm na vida das pessoas, e por esse motivo, destacou o papel formativo fundamental que o clube desenvolve junto das camadas mais jovens.

Em nota enviada pela tutela, a governante, realça que é esse trabalho que "faz com que consigamos construir uma sociedade cada vez mais capaz, mais resiliente e promotora de uma sociedade mais inclusiva". Em representação do Governo Regional, a secretária parabenizou o clube e elogiou o trabalho desenvolvido ao longo de mais de um século.

Por seu turno, Duarte Luciano, presidente do Clube, e em nome de toda a sua direcção, agradeceu publicamente o apoio fundamental do Governo Regional e da autarquia do Funchal, representada pelo presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas, também presente no aniversário do clube, considerando que esses apoios foram essenciais para garantir a participação massiva no torneio de futebol que hoje arranca.

Duarte Luciano salientou ainda que os apoios públicos, vindos do governo ou da câmara municipal, bem como os apoios privados, foram muito importantes na organização e preparação deste grande dia em que assinalam os 101 anos do clube.

Durante as comemorações foi ainda revelado que o clube lançará um livro de memórias da autoria do engenheiro Carlos Aguiar, neto do fundador do clube, Eleutério de Aguiar, que dá nome ao torneio de futebol, em forma de homenagem ao fundador do Clube Desportivo 1.º de maio.

A obra, que reúne 100 anos de história do clube, foi descrita como "um testemunho muito importante que reúne personalidades que ajudaram este clube a alcançar o estatuto de centenário".

O torneio Eleutério de Aguiar arranca hoje, neste dia simbólico de aniversário, e prolonga-se até domingo, reunindo cerca de 700 jovens atletas com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos, distribuídos por 32 clubes e 64 equipas de diferentes escalões.