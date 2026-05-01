Moita celebra subida e abre porta ao Marítimo

O treinador do Marítimo, Miguel Moita, viveu de forma intensa a conquista do título da II Liga, celebrando no relvado com adeptos e deixando uma mensagem de ambição para o futuro.

“Muito contente, muito feliz. É um acontecimento enorme para o Marítimo, para os adeptos e para toda a Madeira. O clube está de volta à Primeira Liga e isso era o nosso grande objectivo”, afirmou, valorizando o impacto da vitória.

Apesar de ter assumido funções a meio da época, o técnico sublinha a convicção no trabalho desenvolvido. “Acreditei que podia trazer boa energia a esta equipa. Já havia qualidade, mas conseguimos dar mais consistência, ganhar vantagem e afirmar o Marítimo com uma identidade forte”, referiu, destacando a solidez defensiva e os momentos de qualidade exibidos.

Num discurso já virado para o futuro, Miguel Moita deixou sinais de continuidade. “Esta equipa tem qualidade para crescer ainda mais. O que foi feito mostra que há bases sólidas para encarar a próxima época com ambição e com a exigência que a Primeira Liga obriga”, apontou.

Sem se comprometer directamente com a permanência, não esconde o alinhamento com o projecto. “O mais importante foi cumprir o objectivo e devolver o Marítimo ao lugar que merece. Agora há um caminho que pode e deve ter continuidade”, disse.

A fechar, voltou a sublinhar o espírito colectivo e a importância da estrutura. “Isto é fruto de um grande grupo, de jogadores comprometidos e de um clube que soube unir-se num momento decisivo. Quando assim é, os resultados aparecem”, concluiu.