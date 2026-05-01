Chega vai propor comissão de inquérito à Operação Influencer
O Chega vai propor a constituição na Assembleia da República de uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer para "verificação de atos de corrupção" no último Governo de António Costa.
O anúncio foi feito pelo líder do Chega, André Ventura, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.
"O Chega vai, na segunda-feira, avançar com uma comissão de inquérito que procure escrutinar as influências indevidas sobre a exploração destes negócios, o uso de entidades externas indevidamente para a obtenção de benefícios privados ou de exercício de influência indevida, e também para a verificação de atos de corrupção no último Governo de António Costa", afirmou.
André Ventura disse esperar que esta comissão de inquérito "possa ser aprovada e viabilizada de forma consensual na Assembleia da República", e adiantou que, se não for aprovada, o Chega forçará a sua constituição.