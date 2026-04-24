"Temos que estar totalmente focados e com grande humildade na busca da vitória"

Miguel Moita quer uma equipa com "uma enorme alma" para vencer o Benfica B, no domingo, em jogo da 31ª jornada da Liga 2 e que pode determinar, desde logo, a subida da do Marítimo à I Liga. "Será preciso uma alma enorme de todos os jogadores para vencer o Benfica B", considera o treinador verde-rubro.

Neste contexto, o Marítimo terá, no Seixal Campus, o segundo ‘match point’ de subida, depois de, há uma semana, o ter desperdiçado em Torres Vedras.

"A equipa não ficou afectada pelo facto de ter passado da euforia à desilusão. Hoje em dia, com a acção do VAR, acaba por haver esse misto de sensações e não negarei que foi um balde de água fria o nosso golo anulado e depois o sofrido na parte final do jogo. Mas isso já faz parte do passado. O que nos focamos sempre é nas soluções e em passar confiança para os jogadores, pois nós sabemos bem o que conquistamos até agora. Uma equipa que estava com 10 pontos de vantagem, agora sete, sobre o segundo classificado, tem a perfeita noção de, até ao momento, ser a equipa mais consistente na II Liga.

Neste contexto, Miguel Moita revela o que foi feito ao longo da semana de trabalho. “Procuramos manter o foco, pois nada foi conquistado até ao momento, de molde a atacar este jogo com uma vontade enorme de o vencer”, reforça a ideia.

Confrontado que Benfica B espera, o que empatou na Madeira com o Marítimo ou agora este que perdeu em Oliveira de Azeméis por 3-0, Miguel Moita é claro. “O que aconteceu agora com o Benfica B, é uma boa amostra do que é a II Liga. Quando se pensava que a Oliveirense já estava condenada, aplica a maior goleada ao Benfica B. O que penso é que foi um resultado ‘mentiroso’, pois o Benfica desperdiçou algumas oportunidades de golo e a Oliveirense foi terrivelmente eficaz", sustenta.

Neste contexto, Miguel Moita espera "um Benfica com muita qualidade individual, com os jogadores a quererem se mostrar e acredito que vai haver algumas mudanças na equipa, não pelo resultado, mas mais pela recuperação. Acima de tudo, quando vejo estas equipas B, vejo equipas com muita qualidade técnica, o que nos vai obrigar a entrar no jogo totalmente focados e com grande humildade”, alerta.

A onde de adeptos que tem acompanhado o Marítimo nos jogos fora, vai ter ainda mais expressão neste jogo, quando 1.200 adeptos vão marcar presença no apoio à equipa. "Não me têm faltado palavras de agradecimento e elogio aos nossos adeptos. Ainda agora, aquando do nosso regresso, já às primeiras horas de domingo, estavam eles à no estádio à nossa espera. Agora esperamos fazer do Seixal Campus um caldeirão no apoio À equipa", remata Miguel Moita.