Conheça o 'onze' do Marítimo que pode garantir hoje a subida à I Liga
Treinador maritimista faz apenas uma alteração no meio-campo
Já é conhecido o 'onze' do Marítimo para a visita ao Campus do Seixal, para defrontar o Benfica B, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, que tem início às 18 horas (BTV).
No jogo que pode garantir o regresso do Marítimo à I Liga, em caso de vitória, Miguel Moita opera apenas uma mudança na equipa, apresentando o seguinte conjunto inicial: Samu, Igor Julião, Noah Madsen, Romain Correia e Paulo Henrique; Guirassy, Raphael Guzzo, Simo, Carlos Daniel, Martín Téjon e Adrian Butzke.
No banco maritimista estão: Alfonso Vacas, Enrique Zauner, Marco Cruz, José Melro, Danilovic, Francisco Gomes, Rodrigo Borges, Afonso Freitas e Borukov.
Do lado do Benfica B, o treinador Nélson Veríssimo aposta na seguinte equipa: Diogo Ferreira; Rui Silva, Martim Ferreira e Gonçalo Oliveira; Banjaqui, Diogo Prioste, Miguel Figueiredo, João Rego e José Neto; Gonçalo Moreira e Anísio Cabral
No banco estão: Arnas Voitinovicius, Francisco Neto, Rodrigo Rêgo, Olívio Tomé, Osayande Edokpolor, Tiago Freitas, Tiago Parente, João Cruz e Jelani Trevisan.