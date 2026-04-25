Um ponto ainda não garante matematicamente a subida do Marítimo à I Liga

A vitória do Marítimo este domingo no Seixal garante a subida à I Liga. O empate deixa a equipa verde-rubra praticamente com esse objectivo arrumado, mas não matematicamente. Apenas por um pormenor. É que, nesse cenário, Marítimo, Académico de Viseu e Torreense ainda poderiam terminar a II Liga todos com 61 pontos. E com desvantagem dos verde-rubros no ‘mini-campeonato’ a três que serviria para desempatar.

Vamos à explicação. Se o Marítimo empatar este domingo com o Benfica B passa a somar 61 pontos. Teria de perder os últimos três jogos para terminar com os mesmos 61 pontos. Se o Académico de Viseu, nas três jornadas que ainda tem por realizar, vencer duas e empatar uma, também chegaria aos 61 pontos. E o Torreense, se vencer os quatro jogos que ainda tem pela frente, faria 61 pontos.

Se estas três equipas terminassem empatadas no final do campeonato com 61 pontos, o critério para desempatar seria através dos resultados dos jogos entre elas. Uma espécie de mini-campeonato a três. E assim ficaria: Académico de Viseu (7 pontos), Torreense (6) e Marítimo (4). Nesse hipotético cenário, subiriam Académico de Viseu e Torreense, com o Marítimo a ir ao play-off.

Portanto, é só mesmo a matemática que não deixa que o empate no Seixal já garanta a subida do Marítimo. Mas, na verdade, só um cenário perfeitamente 'rocambolesco' o impediria. Já a vitória dos verde-rubros garante mesmo matematicamente a subida à I Liga.