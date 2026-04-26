Adeptos fazem a festa nos Barreiros após subida do Marítimo

A 'fan zone' instalada junto ao Estádio dos Barreiros está transformada num verdadeiro palco de festa verde-rubra, com a confirmação do regresso do Marítimo à I Liga.

No Funchal, centenas de adeptos viveram o momento com enorme intensidade, acompanhando o encontro à distância e explodindo em celebração assim que o apito final confirmou a tão desejada subida de divisão. Entre cânticos, bandeiras e abraços, a emoção tomou conta do espaço, num ambiente de euforia coletiva que se estendeu por largos minutos.

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O ponto alto das celebrações está previsto para as 2 horas da manhã, após o regresso da equipa a Lisboa.

De acordo com informação entretanto divulgada pelo clube, o plantel irá deslocar-se directamente para o coreto, junto ao Estádio dos Barreiros, onde será preparada a recepção aos jogadores e à equipa técnica. Espera-se um momento de grande euforia, com a massa adepta a juntar-se para celebrar o regresso à I Liga, prolongando uma noite de grande festa verde-rubra.