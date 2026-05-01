Zeca celebra título do Marítimo e pede ambição para a I Liga

O antigo jogador e glória do Club Sport Marítimo, Zeca, reagiu com emoção à conquista do título da II Liga, sublinhando o significado do momento para o clube e para os adeptos.

“É um momento de enorme alegria. Não há muitas palavras para descrever aquilo que sentimos. Antes de mais, dar os parabéns a toda a equipa, à equipa técnica e à direcção, porque fizeram um trabalho excepcional”, afirmou, destacando também o papel dos adeptos.

“Os adeptos foram incansáveis, sempre a apoiar a equipa. Isto é um momento de festa, de felicidade. É por isto que gostamos tanto do futebol”, acrescentou, visivelmente satisfeito com o regresso do clube ao principal escalão.

O antigo jogador deixou ainda uma palavra sobre o futuro próximo, apontando à exigência que se segue. “Agora é aproveitar estes jogos que faltam e preparar o que aí vem. Subir de patamar exige mais. Vão ter de haver mudanças, como acontece todos os anos, para estarmos ao nível das outras equipas”, referiu.

Zeca destacou igualmente o trabalho da actual liderança do clube. “O presidente Carlos André Gomes está de parabéns. Entrou num momento difícil, a meio da época, e conseguiu unir os sócios e a estrutura. Não foi fácil, mas fez um trabalho fantástico”, considerou.

Por fim, deixou implícito o desejo de continuidade. “Claro que toda a gente quer que ele continue. O importante agora é consolidar este caminho e preparar bem a próxima época”, concluiu.