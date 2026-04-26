Adeptos do Marítimo no Seixal em contagem decrescente para o 'jogo da subida'

Contagem decrescente para o jogo que pode valer o regresso do Marítimo à I Liga. A bola só começa a rolar no Benfica Campus, a partir das 18 horas, mas os adeptos verde-rubros já se contam em bom número à espera do pontapé de saída.

Aos que residem no continente e chegam de vários pontos do país, juntam-se muitos outros que vieram da Madeira. Tudo aponta para que o Marítimo conte com o apoio de 1.200 adeptos nas bancadas para este jogo diante do Benfica B.

Se o Marítimo vencer garante matematicamente, já este domingo, a subida à I Liga. O jogo da jornada 31 da II Liga é às 18 horas, com transmissão em directo na BTV.

Nos Barreiros, na zona junto ao coreto, estão dois ecrãs gigantes, onde os adeptos vão ter a oportunidade de acompanhar o jogo. No espaço há também zona de comes e bebes.