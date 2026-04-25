Leiria perde e deixa Marítimo a um ponto de garantir a subida à I Liga
O Marítimo precisa apenas de um empate com o Benfica B para garantir, já amanhã, a subida de divisão, isto depois da União de Leiria perdido hoje, 2-1, diante do Felgueiras.
Viseu empata em Faro e 'impede' o Marítimo de ser campeão já nesta jornada
O Académico de Viseu empatou, 0-0, com o Farense, resultado que impossibilita que o Marítimo - joga amanhã, 18h00, diante do Benfica B - conquiste, já nesta jornada, o título de campeão da 2 Liga.
