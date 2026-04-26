Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga

O Marítimo venceu, esta tarde, o Benfica B, por 2-1, em partida referente à 31.º jornada da II Liga e garantiu a subida ao principal escalão do futebol português.

Com 1.310 adeptos presentes nas bancadas do Seixal Campus, o Marítimo entrou decidido a marcar o ritmo do encontro e primeiro golo surgiu aos 16 minutos, quando Adrián Butzke finalizou com potência uma jogada nascida de um lançamento longo de Igor Julião.

Já perto do intervalo, aos 45 minutos, António Nobre assinalou grande penalidade a favor dos insulares após mão na bola de um defesa encarnado. Na marca dos onze metros, Simo Bouzaidi executou com enorme classe, assinando uma 'panenka' de elevada frieza que deixou Diogo Ferreira pregado ao relvado e fez o 0-2.

A segunda parte começou com sinal mais do Benfica B, que entrou mais agressivo e acabou por reduzir a desvantagem logo aos 48 minutos. Na sequência de um livre de Diogo Prioste, a bola sofreu um desvio de Paulo Henrique e acabou por entrar na própria baliza, deixando o marcador em 1-2 e relançando o encontro.

Mas, aos 55 minutos, o jogo ganhou ainda mais complexidade quando os insulares ficaram reduzidos a dez jogadores, após a expulsão de Martín Tejón por indicação do VAR, por conduta violenta.

Pouco depois, aos 74 minutos, Igor Julião também viu cartão vermelho directo, deixando o Marítimo a jogar com nove unidades e obrigado a uma reorganização imediata do bloco defensivo.

A partir daqui, o Benfica B intensificou a pressão e tentou explorar a superioridade numérica, mas, apesar dos contratempos e do desgaste físico, o Marítimo conseguiu manter a organização, segurar a vantagem até ao apito final e garantir o tão desejado regresso à I Liga.

Com este resultado, o Marítimo soma 63 pontos e continua líder isolado da II Liga, com mais 9 pontos do que o Académico Viseu, segundo classificado. Na próxima jornada, agendada para o 1 de Maio, 15h30, diante o Leixões, o conjunto verde-rubro pode consumar o título de campeão da II Liga 2025/26.