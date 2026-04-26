AFM felicita o Marítimo pelo regresso à I Liga

A Associação de Futebol da Madeira emitiu um comunicado, logo após o final do jogo no Seixal, em que felicita o CS Marítimo pelo regresso à Primeira Liga na época 2025/2026.

"Esta subida de divisão, alcançada após uma campanha de grande consistência na II Liga, representa o mérito do trabalho desenvolvido ao longo da temporada e a concretização do objetivo desportivo traçado.

A AFM endereça os seus cumprimentos institucionais a toda a estrutura do clube — direção, equipa técnica, jogadores, funcionários, colaboradores, sócios e adeptos — pelo contributo dado para esta conquista.

O regresso ao principal escalão do futebol nacional constitui um motivo de satisfação para o desporto regional e reforça a representatividade da Região Autónoma da Madeira no panorama futebolístico português."