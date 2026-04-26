Presidência do Governo louva regresso do Marítimo à I Liga

A Presidência do Governo Regional divulgou, esta tarde, uma nota de louvor ao Club Sport Marítimo, sublinhando que "a subida à Primeira Liga representa um momento de grande orgulho para a Região Autónoma da Madeira e um justo reconhecimento do trabalho, da dedicação e da ambição de uma das mais emblemáticas instituições desportivas da nossa Região".

A nota tem o seguinte teor: "Fundado em 1910, o Marítimo é um símbolo maior do desporto madeirense, com um percurso histórico de afirmação nacional e uma forte ligação à identidade e ao sentimento dos madeirenses. O seu regresso ao principal escalão do futebol português, onde já esteve durante 43 épocas, 38 das quais consecutivas, traduz não apenas um sucesso competitivo, mas também a capacidade de superação de um clube que nunca deixou de honrar a Madeira.

Este resultado é mérito da Direção, da equipa técnica, dos jogadores e de todos os colaboradores que, com profissionalismo, rigor e espírito de missão, contribuíram para esta conquista. A liderança demonstrada, a estabilidade do projeto e a entrega em campo foram determinantes para alcançar este objetivo.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vem, desta forma, em seu nome e do seu Executivo, expressar o seu reconhecimento e agradecimento ao Club Sport Marítimo, sublinhando que o sucesso do Marítimo é também o sucesso da Região e da política desportiva que tem vindo a ser consolidada ao longo dos anos, com investimento, visão estratégica e apoio ao desenvolvimento do desporto regional.

Esta subida à Primeira Liga dignifica a Madeira, reforça o prestígio do desporto regional e constitui um exemplo de perseverança, trabalho e ambição. Ao Marítimo, fica expresso o público louvor e o reconhecimento institucional por esta importante conquista".