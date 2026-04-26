I Liga dá as boas-vindas ao Marítimo

O presidente da Liga Portugal felicitou, esta noite, o Marítimo pela subida de escalão, consumada a três jornadas do fim da II Liga.

Em nota publicado no site da instituição, Reinaldo Teixeira sublinhou o percurso realizado ao longo da época e enalteceu "a importância do regresso de um histórico do futebol português à principal competição profissional".

Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B

Do Seixal ao Funchal, a festa é do Marítimo Todos os momentos da euforia verde-rubra, com o regresso à I Liga, captados em imagens pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva da ASPRESS

O emblema madeirense, que em setembro passado comemorou o seu 115.º aniversário, prepara-se assim para a 44.ª participação no escalão maior, onde já alcançou o quinto lugar por cinco ocasiões.