I Liga dá as boas-vindas ao Marítimo
Presidente da Liga Portugal felicita e enaltece "importância do regresso de um histórico do futebol português" à principal competição profissional
O presidente da Liga Portugal felicitou, esta noite, o Marítimo pela subida de escalão, consumada a três jornadas do fim da II Liga.
Em nota publicado no site da instituição, Reinaldo Teixeira sublinhou o percurso realizado ao longo da época e enalteceu "a importância do regresso de um histórico do futebol português à principal competição profissional".
Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga
Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B
Do Seixal ao Funchal, a festa é do Marítimo
Todos os momentos da euforia verde-rubra, com o regresso à I Liga, captados em imagens pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva da ASPRESS
O emblema madeirense, que em setembro passado comemorou o seu 115.º aniversário, prepara-se assim para a 44.ª participação no escalão maior, onde já alcançou o quinto lugar por cinco ocasiões.