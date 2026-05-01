Rui Coelho orgulhoso deixa recado sobre deslocações

O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, manifestou satisfação pela conquista do título da II Liga pelo Marítimo, destacando o significado do regresso ao principal escalão do futebol português.

“Não podia estar mais satisfeito. Quero transmitir um abraço grande, do tamanho desta ilha, ao presidente e a todos os maritimistas”, afirmou, sublinhando também a postura dos adeptos ao longo da época. “Hoje deram mais uma lição de fair play, de saber estar e de apoiar o clube.”

Rui Coelho assume-se “orgulhoso e encantado” com o desfecho da temporada. “O Marítimo é um clube de Primeira Liga, da primeira divisão. Este foi o culminar de um campeonato desgastante, mas que terminou da melhor forma”, referiu.

Questionado sobre as deslocações e eventuais constrangimentos para as equipas do continente, deixou uma resposta directa. “Ponho a questão de outra forma: o que é mais difícil, vir duas vezes à Madeira ou, em 15 dias, nós irmos ao continente representar esta terra? Andamos com a casa às costas e fazemos isso com orgulho”, concluiu.