PS congratula Marítimo pelo regresso à I Liga de futebol

O PS deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região, a um voto de congratulação pelo regresso do Club Sport Marítimo à I Liga do futebol português. Paulo Cafôfo considera que o feito alcançado ontem constitui "uma conquista de enorme significado desportivo, social e simbólico para o clube, para os seus sócios e adeptos e para toda a Região".

Além disso, aponta que representa o "justo reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos atletas, equipa técnica, direção, funcionários e demais estrutura do clube, que souberam responder com determinação, competência e espírito de superação a um período particularmente exigente da sua história recente".

O líder parlamentar do PS considera que o regresso do clube à I Liga reforça a projeção externa da Madeira, salientando que esta subida tem um valor simbólico acrescido, por coincidir com o ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia da Madeira. “Num momento em que celebramos meio século de afirmação política, institucional e coletiva da Região, o regresso do Marítimo à I Liga recorda-nos que a Autonomia também se constrói através das suas instituições, dos seus clubes, dos seus atletas e da capacidade dos madeirenses de se levantarem perante a adversidade”, releva Paulo Cafôfo.

No entender do PS, este é um momento que deve também servir para reafirmar a importância de uma estratégia regional sólida, consequente e ambiciosa para o desporto, em particular para a formação de jovens atletas. Para o líder da bancada parlamentar socialista, o sucesso desportivo não pode depender apenas de ciclos competitivos ou de resultados imediatos, "devendo assentar numa visão de futuro, capaz de valorizar os clubes enquanto espaços de formação humana, cívica e desportiva".

“A Região precisa de políticas públicas que reforcem a formação desde as idades mais jovens, garantindo boas condições de treino, acompanhamento técnico qualificado, articulação com a escola, apoio às famílias, igualdade de oportunidades entre concelhos e uma aposta clara no talento madeirense”, adiantam os socialistas, considerando que o investimento nos jovens atletas é um investimento na saúde, na disciplina, na inclusão, na coesão social e no futuro da Madeira, e defendendo, por isso, uma estratégia regional que valorize os clubes formadores, incentive a captação e retenção de talento, promova a prática desportiva regular e crie condições para que mais jovens madeirenses possam chegar ao alto rendimento, sem terem de abandonar precocemente a Região.

Para Paulo Cafôfo, o regresso do Marítimo à I Liga deve inspirar uma aposta mais forte, transversal e duradoura no desporto regional, reconhecendo o papel dos clubes na formação de cidadãos, combatendo desigualdades no acesso à prática desportiva e transformando o desporto num verdadeiro instrumento de desenvolvimento social, educativo e territorial.