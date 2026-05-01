ADN afirma que “pacote laboral” não resolve os problemas reais do país

O ADN esteve presente, em protesto, ao lado da manifestação promovida pela CGTP por concordar na oposição ao pacote laboral. Apesar de estarmos a falar de uma força política e de uma central sindical, o partido considera que o importante passa por combater as medidas que querem impor com o pacote laboral.

" Não entramos em guerras artificiais, porque essa velha divisão entre esquerda e direita, hoje serve sobretudo para dividir as pessoas, em detrimento de resolver os problemas", afirma o partido, através de comunicado.

O chamado “pacote laboral” não resolve os problemas reais do país. Pelo contrário, agrava-os: fragiliza quem trabalha, alimenta a precariedade e perpetua um modelo económico assente em salários baixos e falta de perspectivas para os portugueses. Miguel Pita



O partido alerta para erros noutras áreas, que acabam por se interligar. O ADN aponta como exemplos "a ausência de controlo na imigração, que tem sido usada para pressionar salários em baixa e desvalorizar o trabalho, prejudicando quem cá vive e trabalha". "A isto somam-se o aumento do custo de vida, a carga fiscal sufocante e a falta de uma estratégia séria para valorizar o trabalho nacional", aponta.

Por defender "trabalho digno, salários justos, controlo efectivo da imigração, prioridade aos portugueses no acesso ao trabalho e políticas que valorizem quem contribui para o país", o ADN decidiu "assinalar este 1.º de Maio com iniciativa própria, próxima das pessoas e sem filtros".