Mulher ameaçou atirar-se da ponte do Bazar do Povo
Populares travam situação e PSP e bombeiros intervêm
Ao final da manhã desta quinta-feira, uma mulher ameaçou atirar-se da ponte do Bazar do Povo, no centro do Funchal, tendo a situação sido travada por populares.
Após o alerta, foram accionadas a PSP e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local.
A cidadã, com cerca de 40 anos, foi assistida no local e posteriormente encaminhada ao Hospital, acompanhada pela polícia.
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