Ao final da manhã desta quinta-feira, uma mulher ameaçou atirar-se da ponte do Bazar do Povo, no centro do Funchal, tendo a situação sido travada por populares.

Após o alerta, foram accionadas a PSP e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local.

A cidadã, com cerca de 40 anos, foi assistida no local e posteriormente encaminhada ao Hospital, acompanhada pela polícia.