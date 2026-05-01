UGT-Madeira alerta para “ameaça real” aos direitos laborais

Na Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores, perante algumas centenas de participantes reunidos para assinalar, num almoço, o Dia do Trabalhador, Leonilde Cassiano, dirigente da UGT-Madeira, deixou um discurso marcado pelo tom crítico em relação às políticas laborais dos governos da República e Regional e pelo apelo à mobilização dos trabalhadores.

Assinalando os 52 anos sobre o 25 de Abril e o meio século da Constituição da República Portuguesa e das primeiras eleições livres, a sindicalista sublinhou que estas datas representam mais do que memória histórica, constituindo antes um “compromisso com a dignidade do trabalho, com a justiça social e com um país que não abandona quem vive do seu salário”.

Num discurso de forte carga política, Leonilde Cassiano considerou que o actual contexto coloca em risco direitos que muitos julgavam consolidados, afirmando que este 1.º de Maio é “não apenas um dia de celebração, mas sobretudo um dia de alerta e de mobilização”. Criticou duramente a revisão da legislação laboral proposta pelo Governo de Montenegro, rejeitando a ideia de que esta seja inevitável ou benéfica. Pelo contrário, defendeu que não existe evidência de que venha a melhorar salários ou combater a precariedade, alertando antes para o agravamento das desigualdades entre trabalhadores e entidades patronais.

Entre as principais críticas, destacou a fragilização da contratação colectiva, os obstáculos ao direito à greve e o enfraquecimento da acção sindical nos locais de trabalho. Na sua leitura, trata-se de “uma estratégia de desvalorização silenciosa dos direitos laborais”, que beneficia sobretudo as empresas, ao reduzir custos e facilitar despedimentos.

A dirigente sindical questionou ainda a transparência do processo, sustentando que estas medidas não foram claramente apresentadas aos eleitores em período eleitoral, o que, no seu entender, fragiliza a confiança democrática.

No plano económico, reconheceu os indicadores positivos apresentados pelos referidos governos, mas considerou que estes não justificam a urgência da revisão laboral, sobretudo tendo em conta as dificuldades específicas da Região Autónoma da Madeira, como os baixos salários, a inflação mais elevada e o risco acrescido de pobreza.

Leonilde Cassiano elencou um conjunto de reivindicações dos trabalhadores, desde salários dignos e estabilidade no emprego até ao acesso à habitação e a serviços públicos de qualidade, denunciando aquilo que classificou como um “regresso a modelos de trabalho do passado, marcados pela insegurança e pela exploração”.

No plano regional, apontou a necessidade de reforço da autonomia em matérias laborais, criticando a falta de avanços na negociação colectiva regional, no subsídio de insularidade para o sector privado e na criação de mecanismos de arbitragem laboral.

A intervenção terminou com um apelo à união e à sindicalização, especialmente dirigido aos jovens trabalhadores, sublinhando que “sem organização colectiva não há justiça nem progresso”. Num tom mobilizador, defendeu que “a dignidade do trabalho não é negociável” e que os trabalhadores devem manter-se unidos na defesa dos seus direitos.