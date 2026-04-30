ADN critica pacote laboral e alerta para impacto nas condições de trabalho

O ADN-Madeira emitiu, hoje, um comunicado em que manifesta preocupação com o denominado “pacote laboral”, considerando que as alterações em discussão representam um retrocesso nas condições de trabalho em Portugal.

O partido lamenta ainda o contexto social e político em que surge a proposta, referindo que o país caminha para mais uma greve geral agendada para o Dia do Trabalhador. No mesmo dia, refere o ADN-Madeira, está prevista a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro e da Secretária de Estado do Trabalho em iniciativas relacionadas com a data.

No comunicado, assinado por Bernardo Margarido, o partido afirma que as mudanças propostas poderão ter impacto na estabilidade laboral, na precariedade dos contratos de trabalho e na conciliação entre a vida profissional e familiar. Refere também preocupações quanto à facilitação de despedimentos e ao aumento da vulnerabilidade dos trabalhadores no mercado de trabalho.

O ADN-Madeira defende que qualquer flexibilização laboral deverá ser feita de forma “idónea”, sustentando que o modelo em análise “apenas serve os interesses do patronato”, segundo a posição expressa no comunicado.

O partido associa ainda estas alterações a desafios sociais mais amplos, como a dificuldade de fixação de população jovem, a crise habitacional e a emigração de mão-de-obra qualificada.