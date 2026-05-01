Motociclista estrangeiro ferido na Quinta Grande

Um motociclista ficou ferido, ao meio da tarde de hoje, na sequência de uma colisão com um automóvel, numa estrada no centro da freguesia da Quinta Grande, em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado cerca das 16 horas, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizado uma ambulância de socorro com dois operacionais.

A vítima, um cidadão estrangeiro na casa dos 40 anos, apresentava queixas nos membros inferiores e algumas escoriações, tendo sido assistida no local.

A PSP esteve presente e tomou conta da ocorrência.