Marítimo vence Leixões e é campeão da II Liga

O Marítimo conquistou o título da II Liga depois da vitória, 3-2, diante do Leixões, jogo referente à 32.ª jornada que teve lugar, esta tarde, no Estádio do Marítimo.

Precisando apenas de um ponto para conquistar o título, a verdade é que a equipa verde-rubra venceu com todo o mérito, num jogo rodeado de um ambiente de grande festa, tanto no interior como no exterior do estádio.

Francisco Gomes marcou o primeiro golo do Marítimo logo aos 10 minutos. O Leixões empatou pouco tempo depois, 18, por intermédio de Paraízo. Aos 22 minutos, Serif marcou na própria baliza e colocou, assim, o Marítimo novamente na frente do marcador. Na segunda parte, aos 50 minutos, Guirassy fez o terceiro para os verde-rubros e aos 82, Kanuric marcou o segundo golo da equipa de Matosinhos.

Com mais esta vitória, o Marítimo, confortavelmente instalado no primeiro lugar, soma agora 66 pontos. Na próxima jornada, 33.ª, joga, fora, com o Penafiel.