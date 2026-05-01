Dia do Trabalhador assinalado com manifestações, convívios e música

Iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o centésimo vigésimo segundo dia do ano, em que faltam 244 dias para o fim de 2026:

- Entre as 9 e as 19 horas - A Academia de Futebol do Clube Futebol Andorinha realiza o Torneio de Futebol de 11 'Aqui Nasceu Uma Lenda 2026' no Complexo Desportivo do Andorinha, na Ribeira Grande, no Funchal. A Cerimónia de Entrega de Prémios terá lugar pelas 20h15;

- Entre as 10 e as 11h30 - A Câmara Municipal do Funchal assinala o Voto a São Tiago Menor. Trata-se de uma das tradições religiosas mais antigas e simbólicas do Funchal e consiste numa promessa colectiva da cidade ao seu padroeiro, invocando protecção contra pestes e doenças. Pelas 10 horas terá início a Oração de Laudes na Sé do Funchal, segue-se pelas 10h30 a saída da procissão com destino à Igreja de Nossa Senhora do Socorro, onde pelas 11h30 decorrerá a missa com deposição das varas da vereação;

- 10 horas - Taça de Portugal de Esperanças de Mar, prova integrada no Madeira Ocean Chalenge, no Porto do Funchal;

- A partir das 10 horas - Manifestação do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, organizada pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM) junto à Assembleia Legislativa da Madeira;

- 12h30 - A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside à tradicional deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro;

- 13 horas - A UGT Madeira promove um almoço-convívio comemorativo do 1.º de Maio para os sindicatos filiados, dirigentes, delegados sindicais e suas famílias, na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores;

- 14 horas – ICF Ocean Racing World Cup Series 2026 / Taça de Portugal de Canoagem de Mar com saída do Funchal e com destino a Machico;

- 21 horas - O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, assinala o Dia do Trabalhador com o concerto 'Tributo a Luís Jardim', numa homenagem ao legado artístico e humano do produtor musical madeirense que se tornou uma das personalidades portuguesas com maior influência no panorama musical internacional. O espectáculo realiza-se pelas 21 horas, no Parque de Santa Catarina. A entrada é livre para o público em geral e as portas do recinto abrem às 18 horas;

- 15h30 - Jogo Marítimo - Leixões da II Liga no Estádio do Marítimo;

- 17 horas - Jogo Madeira SAD - Benfica para a meia-final da Taça de Portugal de andebol feminino no Pavilhão do Funchal.

Principais acontecimentos registados a 1 de Maio, Dia do Trabalhador e Dia Internacional da Tuba:

1807 - Entra em vigor a abolição do comércio de escravos no Reino Unido, estruturando a primeira campanha internacional contra o tráfico de pessoas, com o apoio da Armada britânica. A lei foi aprovada e sancionada pela Coroa britânica, a 25 de março de 1807.

1809 - Começa a publicação do Diário Lisbonense, primeiro jornal diário em Portugal.

1865 - É inaugurada, no reinado de D. Luís I, a Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, a principal de caminho de ferro do leste e norte.

1886 - "Greve dos três oitos" dos trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, por oito horas de trabalho, oito de descanso e oito para formação. A data passou a ser assinalada como o Dia Internacional do Trabalhador.

1890 - A festa do trabalhador (1.º de maio) é comemorada pela primeira vez em Portugal.

1924 - É proclamada a I República Grega.

1926 - As fábricas de tabacos de Lisboa e Porto passam para a tutela do Estado.

1931 - Inauguração do "Empire State Building", em Nova Iorque, Estados Unidos.

1939 - Começa a publicação do jornal A Ilha: Diário da Manhã, em Ponta Delgada, Açores.

1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. O campo de concentração nazi de Theresienstadt é libertado e colocado sob a supervisão da Cruz Vermelha Internacional.

1952 - É fundado o Clube Naval do Funchal, na ilha da Madeira

1958 - Apresentação de Américo Thomaz como candidato às eleições presidenciais pela União Nacional, partido único da ditadura do Estado Novo.

1963 - A Nova Guiné, ex-território da Holanda, é transferida da tutela das Nações Unidas para a Indonésia.

1967 - Manuel Tito de Morais e Sottomayor Cardia fundam, em Roma, Itália, o jornal Portugal Socialista, no âmbito da Ação Socialista Portuguesa.

1971 - Assalto da LUAR (Liga de Unidade e Ação Revolucionária) ao consulado de Roterdão, Holanda.

1974 - Dia Internacional do Trabalhador é celebrado pela primeira vez em liberdade, em Portugal.

1974 - Encerramento definitivo do campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde.

1982 - Guerra das Falklands/Malvinas. Começam os bombardeamentos da Armada e da Força Aérea britânicas às posições das forças argentinas ocupantes.

1986 - A Agência Internacional de Energia Atómica confirma a extinção do incêndio na central nuclear de Chernobyl, URSS, seis dias após o acidente.

1997 - O Partido Trabalhista britânico, liderado por Tony Blair, vence as eleições gerais no Reino Unido.

1999 - União Europeia: Entra em vigor o Tratado de Amesterdão. Assinado em Amesterdão (Países Baixos), 2 de outubro de 1997.

2003 - O Presidente dos Estados Unidos George W. Bush anuncia o final das "operações militares de envergadura" no Iraque, durante um discurso proferido a bordo do porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln, ao largo da Califórnia. "O essencial dos combates terminou no Iraque" e a coligação formada pelos Estados Unidos e seus aliados "ganhou-os".

2004 - A União Europeia é alargada a 25 estados-membros, com a entrada da República Checa, Eslováquia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Hungria, Eslovénia, Chipre e Malta.

2005 - Inauguração do segundo maior carrilhão da Europa, na igreja dos Pastorinhos, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira.

2006 - O Presidente da Bolívia, Evo Morales, assina um "decreto supremo" que dá ao Estado boliviano o "controlo absoluto" do sector energético, que inclui o negócio de petróleo e de gás natural.

2006 - Xiitas e sunitas chegam a acordo para um governo de coligação no Iraque.

2007 - O escritor angolano José Eduardo Agualusa, com a obra "O Vendedor de Passados", recebe o XII Prémio Independent de Ficção Estrangeira, iniciativa do jornal diário britânico The Independent em colaboração com o Conselho das Artes do Reino Unido.

2007 - A manifestação do Dia do Trabalhador, em Lisboa, é pautada por vários incidentes entre manifestantes e polícia devido a divergências sobre o trajeto do protesto e a meio do percurso. Um tiro para o ar é disparado por um agente à paisana.

2011 - O líder da Al-Qaeda Osama Bin Laden é morto por militares norte-americanos, em Abbottabad, no Paquistão.

2011 - Realiza-se, na praça de São Pedro, no Vaticano, a cerimónia de beatificação do Papa João Paulo II.

2013 - A direção política da FLEC (Frente de Libertação do Enclave de Cabinda) anuncia que formalizará no espaço de dois dias a desistência da luta armada.

2019 - O Desportivo das Aves conquista a primeira edição da Liga Revelação de futebol, campeonato para equipas sub-23.

2023 - Santiago Pena, candidato do Partido Colorado, é eleito Presidente do Paraguai.

2024 - O Benfica conquista a Taça da Liga feminina de futebol pela quarta vez, depois de vencer na final o Sporting por 1-0, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Pensamento do dia: