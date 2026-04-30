Paula Margarido preside homenagem ao Trabalhador Madeirense no Funchal

No âmbito das comemorações do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, realiza-se esta sexta-feira, às 12h30, a tradicional deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

A cerimónia de homenagem será presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, contando com a presença de dirigentes de serviços da tutela e representantes de associações patronais e sindicais.

O momento integra o programa oficial das comemorações do Dia do Trabalhador na Região Autónoma da Madeira.

Ainda no âmbito das celebrações, destaque para o espectáculo musical “Tributo a Luís Jardim”.

Governo Regional assinala Dia do Trabalhador com tributo a Luís Jardim Dinamizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, o programa comemorativo do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, estende-se ao longo do dia com actividades institucionais, culturais, desportivas e recreativas descentralizadas por toda a Região Autónoma da Madeira.

Conforme foi noticiado, o concerto terá lugar às 21 horas, no Parque de Santa Catarina. A iniciativa, com direcção artística de José Pereira, pretende homenagear o produtor musical madeirense Luís Jardim.

O espetáculo contará com a participação de artistas regionais e convidados de âmbito nacional e internacional.

As portas abrem às 18 horas e a entrada é livre.