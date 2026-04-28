Conservatório celebra o Dia do Jazz com concerto em Câmara de Lobos

O Conservatório - Escolas das Artes da Madeira promove esta quinta-feira, 30 de Abril, um concerto especial para assinalar o Dia Internacional do Jazz, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

O concerto, protagonizado pelo Combo do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, terá lugar pelas 19h30, e terá o professor Francisco Andrade na direcção artística.

Os alunos do curso profissional irão apresentar um repertório diversificado, evidenciando o trabalho artístico e pedagógico desenvolvido ao longo do ano lectivo, com o objectivo de "celebrar a importante efeméride internacional que destaca o jazz enquanto linguagem universal de liberdade, criatividade e intercâmbio cultural".

O concerto de entrada livre constitui, assim, uma "oportunidade privilegiada para o público conhecer de perto o talento emergente e o percurso formativo destes jovens músicos".

A iniciativa insere-se na missão do Conservatório de promover o ensino artístico de qualidade e de fomentar a ligação entre a escola e a comunidade, contribuindo para a dinamização cultural local e para a valorização das novas gerações de intérpretes.

O Conservatório convida toda a comunidade a marcar presença na celebração do jazz e "a apoiar os jovens talentos que dão continuidade a um género musical de enorme relevância histórica e artística".