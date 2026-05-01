Caravana arde em Machico

Uma caravana ficou parcialmente consumida pelas chamas ao início da tarde desta sexta-feira, na zona da Ribeira Grande, sítio dos Maroços, em Machico.

O alerta foi dado pelas 12h30, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado uma ambulância e duas viaturas — uma de combate a incêndios urbanos e outra de apoio — num total de nove operacionais.

À chegada ao local, as chamas já tinham sido extintas por populares, tendo os bombeiros procedido às operações de rescaldo.