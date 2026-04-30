Viatura arde em Santo António
Carro ficou totalmente destruído pelas chamas na Avenida da Madalena
Uma viatura ligeira foi totalmente consumida pelo fogo esta quinta-feira, na Avenida da Madalena, em Santo António, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 12h11, tendo sido mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma viatura pesada e seis elementos no local.
À chegada dos meios de socorro, o veículo encontrava-se já em combustão generalizada, acabando por ficar completamente destruído pelas chamas.
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