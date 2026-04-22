'No Íntimo do Infinito' apresentado na Escola Secundária de Machico

O auditório da Escola Secundária de Machico (EBSM) recebeu, esta tarde, a apresentação do livro 'No Íntimo do Infinito', da jovem autora Alejandra Freitas, aluna do 12.º ano da instituição. O evento contou com a presença de um elevado número de alunos e professores, num ambiente de celebração cultural, conforme dá conta uma nota daquele estabelecimento de ensino.

Depois de ter sido apresentado na Feira do Livro do Funchal, a autora decidiu levar a sua obra poética à comunidade escolar onde estuda e onde, segundo referiu, escreveu alguns dos poemas agora publicados.

Na ocasião, o director da escola, José Maria Dias, destacou a importância do momento, sublinhando tratar-se da primeira obra publicada por uma aluna da EBSM. O responsável enalteceu ainda "o acto de coragem" que representa escrever e publicar um livro, deixando palavras de reconhecimento à jovem autora.

O encontro iniciou-se com um momento musical protagonizado pelos alunos José Malaca e Maria Belo, contribuindo para um enquadramento artístico da iniciativa.

Durante a apresentação, Alejandra Freitas partilhou com o público o processo de criação da obra, as suas motivações e alguns dos temas explorados no livro, incentivando os colegas à leitura e à expressão criativa.