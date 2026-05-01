Governo no estádio

A secretária regional com a tutela do Desporto, Elsa Fernandes, manifestou satisfação com o momento vivido pelo Marítimo, sublinhando a importância da possível conquista do título da II Liga, numa presença partilhada nos camarotes presidenciais.

“Estamos muito felizes com esta conquista, desde logo com a subida de divisão, e confiantes de que o Marítimo pode hoje confirmar o título”, afirmou, destacando o impacto positivo para a Região.

Questionada sobre um eventual reforço do apoio público ao clube com o regresso à I Liga, a governante foi clara: o enquadramento mantém-se. “Com a subida, o Marítimo terá naturalmente mais receitas, mas não está previsto alterar as regras em vigor. O modelo actual mantém-se até ao final da legislatura”, assegurou.

Também presente nos camarotes presidenciais, o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, associou-se ao momento, valorizando o significado colectivo do regresso do clube aos grandes palcos do futebol nacional. “O Marítimo é um símbolo da Madeira e esta subida representa muito mais do que um feito desportivo. É um motivo de orgulho para todos os madeirenses e um sinal da nossa capacidade de afirmação”, afirmou.

Para o Executivo, o regresso do clube à principal competição nacional representa sobretudo uma mais-valia em termos de projecção externa. “É mais um clube a levar o nome da Madeira além-fronteiras, o que é muito positivo para a Região”, vincou Elsa Fernandes.

A governante reforçou ainda a sua posição institucional, sublinhando que, enquanto responsável pelo Desporto, deve manter equidistância em relação aos clubes: “Tenho de estar ao lado de todos”.