PSD vota contra contas do Município de Machico e critica “falta de visão estratégica”

O Grupo Municipal do PSD votou contra as Contas do Município de Machico na Assembleia Municipal, apontando falhas processuais na instrução do documento, nomeadamente o envio de documentos “sem se encontrarem assinados nem aprovados em reunião de Câmara”, situação que, segundo o partido, seria recorrente.

De acordo com um comunicado remetido às redacções pelos social-democratas, o Município apresentou um resultado líquido negativo de 223 mil euros, com os custos a crescerem mais rapidamente do que a receita operacional.

Apesar disso, o PSD os vereadores da oposição consideram que existiam condições para aliviar a carga fiscal, defendendo: a manutenção do IMI na taxa mínima, a devolução da participação variável no IRS e o reforço de medidas sociais, como bolsas de estudo alargadas a todos os estudantes do ensino superior, incluindo mestrados.

“Temos uma gestão que acumula liquidez, mas não a transforma em investimento”, evidenciou a líder de bancada do PSD, acrescentando que “há margem financeira, mas falta capacidade de execução e ausência de visão estratégica de longo prazo”.

O partido refere ainda que o município “vive das transferências do Estado” e critica a execução de investimentos, defendendo que “há dinheiro, mas não há obra”.

Na mesma reunião, o PSD manifestou-se contra a suspensão da atribuição de novas licenças de Alojamento Local, considerando-a "injustificada face às necessidades do concelho".

O grupo municipal criticou ainda a paragem de obras anunciadas, incluindo o projecto de cobertura do telhado da Igreja Matriz de Machico, apontando falhas processuais que, segundo refere, têm condicionado a sua execução.